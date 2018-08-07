Франция хочет устроить кровавую гражданскую войну в ЦАР: эксперт об ультиматуме боевиков Туадере

Парижу крайне невыгодно сотрудничество Российской Федерации и Центральноафриканской республики (ЦАР), поскольку Франция придерживается стратегии дестабилизации африканской страны, сообщает Afrique media. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как сообщают СМИ, Париж взволнован тем, что Москва может потеснить его интересы в ЦАР. Как утверждает африканское издание, французы в ЦАР действуют под прикрытием вооруженной мусульманской группировки «Селека», таким образом способствуя дестабилизации обстановки внутри страны.

Кроме того, источники Afrique media сообщили, что в среду, 8 августа, в Нджамене пройдет встреча лидеров группировок, которая была организована Францией. По поручению французских кураторов, лидеры группировок заявят о недопустимости взаимодействия ЦАР с РФ. Это делается для того, чтобы предъявить ультиматум против партнерства правительств ЦАР и России.

Боевики незаконных вооруженных формирований настаивают на том, чтобы Россия покинула ЦАР. В рамках ультиматума боевики угрожают оспорить права президента страны Фостен-Арканжа Туадера.

За последние несколько месяцев представители Франции неоднократно выражали недовольство эффективным сотрудничеством России и ЦАР на гуманитарном, военном политическом и других уровнях. Кроме того, африканское издание отмечает, что боевиков и Париж, влияние которого в регионе резко снижается, беспокоят успехи солдат армии ЦАР, поскольку нарушают их планы по дестабилизации страны.

«Франция всегда приучала Африку идти на уступки. Страна Эммануэля Макрона ведет переговоры с террористами. Это его обычная внешняя политика в Африке. Во время этих переговоров французские войска поставляют оружие этим террористам. В конце концов, Франция всегда способствовала росту нестабильности в африканских странах, что замедляло их развитие», — отмечает издание.

Неоколониальный тип отношений

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков пояснил: страны Африки, и ЦАР в их числе, после освобождения от колониальной зависимости европейских стран сменили ее на новый тип отношений, неоколониальный. Он в чем-то является даже более жестокой разновидностью эксплуатации. Произвольность границ новых государств, не учитывающих этнических и религиозных реалий, еще более усугубила их положение и облегчила задачу желающим по-прежнему бесконтрольно использовать колоссальные природные ресурсы континента.

«В случае ЦАР эта общая тенденция проявляется в том, что Франция, бывшая метрополия, поощряет анархию и насилие в республике, не желая иметь дело даже с минимально возможным уровнем порядка и государственного управления. Богатства ЦАР — алмазы, золото, уран — Париж явно хочет эксплуатировать, не желая делить их ни с кем, даже с жителями республики, где они располагаются.

Поэтому Франция вместе с соседним Чадом при поддержке Саудовской Аравии активно помогает различным повстанческим группировкам, в том числе радикалам из «Селеки». Причина этого — деятельность России, в сотрудничестве с которой ЦАР ставит целью установление мира в республике», — пояснил Сергей Простаков.

Если Францию интересуют лишь ресурсы, то, уверен эксперт, различные формирования боевиков способны претендовать разве что на власть в отдельных районах и добычу, которую они могут взять с населения и мелких месторождений. Это то, что не попадет под контроль их спонсоров.

«Встреча лидеров радикальных группировок, на которой они озвучат антироссийские требования властям ЦАР — это на самом деле желание Франции исключить Россию из мирного процесса в республике. Франция хочет поставить барьер установлению порядка в регионе, устроить кровавую гражданскую войну в ЦАР.