Влад Топалов и группа «5sta Family» выступят с концертом в Донецке

Донецк, 7 августа. С концертом в столицу ДНР 12 августа приедут российские певцы Влад Топалов, Вахтанг. Перед жителями Донецка выступит группа «5sta Family», сообщили в Русском центре.

Выступление звезд шоу-бизнеса приурочено ко Дню строителя и Дню работников физической культуры и спорта. Сцену разместят в парке Щербакова, концерт начнется в 18.00.

Бывший участник группы «Smash!» Влад Топалов впервые выступит в Донецке. В ДНР с многочисленными концертами приезжали звезды современной эстрады и кумиры 90-х годов. Среди них Олег Газманов, Иосиф Кобзон, группы «Земляне», «Лесоповал», «Архипелаг» и Reflex, певицы Чичерина и Юлия Началова.