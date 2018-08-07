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Влад Топалов и группа «5sta Family» выступят с концертом в Донецке
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    Влад Топалов и группа «5sta Family» выступят с концертом в Донецке

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    Влад Топалов и группа «5sta Family» выступят с концертом в Донецке

    Донецк, 7 августа. С концертом в столицу ДНР 12 августа приедут российские певцы Влад Топалов, Вахтанг. Перед жителями Донецка выступит группа «5sta Family», сообщили в Русском центре. 

    Выступление звезд шоу-бизнеса приурочено ко Дню строителя и Дню работников физической культуры и спорта. Сцену разместят в парке Щербакова, концерт начнется в 18.00.

    Бывший участник группы «Smash!» Влад Топалов впервые выступит в Донецке. В ДНР с многочисленными концертами приезжали звезды современной эстрады и кумиры 90-х годов. Среди них Олег Газманов, Иосиф Кобзон, группы «Земляне», «Лесоповал», «Архипелаг» и Reflex, певицы Чичерина и Юлия Началова.

    Автор: Юлия Шелковенко
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