Российская программа увеличения военной мощи страны напугала Запад

Западные издания встревожила российская программа, в рамках которой военная мощь РФ должна существенно увеличиться. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Why Russia Won't Go Bankrupt Paying for Its Military Buildup» («Почему Россия не разорится на своем военном наращивании»), опубликованной американским журналом National Interest.

Одна из причин распада Советского Союза заключалась в том, что Москва разорилась, пытаясь идти в ногу с Соединенными Штатами в гонке вооружений холодной войны.

Сегодня Россия снова приступает к амбициозной программе военной модернизации. Так возможно ли, что Москва снова разорится? Вряд ли.

«На самом базовом уровне к 2027 году российские вооруженные силы будут значительно лучше оснащены, чем сегодня», — говорится в новом исследовании британского аналитического центра Chatham House, которое заключило, что Москва разработала устойчивую программу наращивания военной мощи.

В исследовании рассматривалась государственная программа вооружений до 2027 года, программа закупок оружия, которая продлится 10 лет. Она является преемницей текущей программы ГПВ-2020, которая завершится через два года.

ГПВ-2027 обойдется в 19 миллиардов рублей, это около 300 миллиардов долларов США, весьма немалая сумма для России. Но страна может себе это позволить.

«Даже если в течение следующего десятилетия российская экономика будет расти скромными темпами, в среднем на около 2% в год, и даже если бремя расходов на оборону снизится до среднего показателя постсоветской России — в среднем 4% ВВП, власти как минимум приблизятся к 19 триллионам рублей, выделенным на ГПВ 2027», — пишет Chatham House.

И 19 триллионов рублей — это на самом деле не так много. На ГПВ-2020 было выделено 20,7 трлн рублей, что эквивалентно примерно 700 млрд долларов США в 2011 году, до падения рубля.

В рамках ГПВ-2020 удалось модернизировать некоторое вооружение советской эпохи, в том числе истребители Су-34 и танки Т-72 И Т-90. Но что касается разработки новых конструкций, таких как истребители Су-57, дизельные подводные лодки проекта 677 типа «Лада» и фрегаты типа «Адмирал Горшков», то здесь российская промышленность имела меньший успех.

Свежий план обороны должен быть лучше.

«Новый основной капитал уже создан, заработная плата повышена, привлечены более молодые и квалифицированные рабочие, производственные линии реорганизованы, все это позволило впервые на постсоветском пространстве перейти к серийному производству, — отмечается в исследовании. — Это хороший знак для ГПВ-2027, поскольку некоторые из проблем, с которыми Россия столкнулась при разработке и внедрении систем вооружения в рамках предыдущей программы, будут устранены к 2020 году. В результате российская оборонная промышленность приступит к реализации ГПВ-2027 с гораздо более удачных позиций, чем в начале ГПВ-2020».

Но какое оружие будет приобретено в рамках нового оборонного плана? Chatham House предполагает, что здесь будут расставлены приоритеты.

«Ожидается, что наибольшее внимание уделят системам, повышающим мобильность и развертываемость сил, особенно в воздушно-десантных войсках (ВДВ) и Силах специальных операций (ССО) России, а также системам, облегчающим материально-техническое обеспечение и интеграцию различных видов вооруженных сил. ГПВ-2027, вероятно, также сосредоточится на укреплении систем командования и управления — в том числе и в особенности в сфере сбора информации, наблюдения и разведки — в целях развития возможностей «сетецентрической войны».

Наземные и воздушно-десантные войска, вероятно, получат большую долю оборонного бюджета, в то время как финансирование военно-морского флота сократится.

Но особенно примечательно то, что ГПВ-2027 может забить последний гвоздь в гроб советских приемов ведения войны.

«Новые военные закупки, вероятно, будут отражать тенденцию отхода от советской логики массового производства, от акцента на количестве к акценту на качестве некоторых систем (например, ракетного комплекса «Искандер» или танков Т-90). Такой сдвиг начал происходить в вооруженных силах России в 2010-х годах, поэтому ожидается, что в новом ГПВ будут преобладать более качественные модернизированные системы. Также ходят слухи, что будет сделан дополнительный акцент на стандартизацию и оптимизацию существующих систем».

Российским военным еще предстоит преодолеть ряд препятствий, модернизировать или заменить многие советские системы. Скорее всего, в ближайшие годы российская промышленность будет делать упор на удовлетворении своих военных потребностей, а не на технологических новшествах.