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Происшествия
Задержан мужчина, спровоцировавший эвакуацию аэропорта во Франкфурте
Происшествия
Задержан мужчина, спровоцировавший эвакуацию аэропорта во Франкфурте
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    Задержан мужчина, спровоцировавший эвакуацию аэропорта во Франкфурте

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    Полиция задержала мужчину, который спровоцировал эвакуацию аэропорта во Франкфурте

    Берлин, 7 августа. Стражи порядка установили личность и задержали мужчину, из-за которого эвакуировали аэропорт Франкфурта-на-Майне.

    Нарушитель проник в зону безопасности воздушной гавани без прохождения досмотра. Он вместе с ребенком миновал все посты охраны, а затем ушел из аэропорта.

    Полицейские установили, что мужчина прилетел из Франции. Его задержали и отправили на допрос, сообщили в пресс-службе федеральной полиции ФРГ в эфире телеканала N24. Стражи порядка подчеркнули, что свидетельства подготовки террористического акта отсутствовали.

    Напомним, что инцидент произошел в зоне A терминала №1 в 11.30 по местному времени.

    Автор: Денис Коробейников
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