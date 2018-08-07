Задержан мужчина, спровоцировавший эвакуацию аэропорта во Франкфурте

Берлин, 7 августа. Стражи порядка установили личность и задержали мужчину, из-за которого эвакуировали аэропорт Франкфурта-на-Майне.

Нарушитель проник в зону безопасности воздушной гавани без прохождения досмотра. Он вместе с ребенком миновал все посты охраны, а затем ушел из аэропорта.

Полицейские установили, что мужчина прилетел из Франции. Его задержали и отправили на допрос, сообщили в пресс-службе федеральной полиции ФРГ в эфире телеканала N24. Стражи порядка подчеркнули, что свидетельства подготовки террористического акта отсутствовали.

Напомним, что инцидент произошел в зоне A терминала №1 в 11.30 по местному времени.