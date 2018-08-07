Из левого кармана: жители не верят обещаниям спасти от фекальной катастрофы поселок Победа

Федеральное агентство новостей продолжает отслеживать судьбу поселка Победа Выборгского района Ленинградской области, в котором назрела санитарная и экологическая катастрофа.

В начале августа состоялась обещанная властями встреча жителей с представителями комитета по ЖКХ Ленобласти, Леноблводоканала и местной администрацией. Незадолго до мероприятия комиссия осмотрела мертвые очистные и надвигающиеся на поселок поля куриного помета, который ежедневно сливает на ландшафт птицефабрика «Ударник».

Картина бедствия делегацию впечатлила, по итогам визита областные власти решили сесть с жителями за стол переговоров и изложить свои идеи по спасению поселка, то есть по реконструкции канализационных очистных. Чиновники вооружились наскоро разработанными маршрутными картами, а граждане, пришедшие на встречу, — списком серьезных вопросов. Десятилетия жизни в окружении зловонных биомасс закалили селян: их интересовали не размытые обещания, а конкретные сроки решения проблем.

«Происходящее в Победе иллюстрирует последствия кадровой политики губернатора Александра Дрозденко, — прокомментировал ФАН происходящее независимый эколог Сергей Грибалев. — 20 лет поселок, в буквальном смысле слова, тонет в фекалиях, неужели ни глава Рощинской администрации Валерий Савинов, ни надзорные органы не знали об этом, почему они сейчас делают вид, что все происходящее — большая неожиданность? Очистные мертвы столько лет, что в них успели вырасти кусты и деревья. Почему до сих пор никто даже не пытался внести строительство КОС в планы, почему птицефабрика продолжает работать с переполненными пометохранилищами, заливая содержимым поля? Почему до сих пор не заведено ни одного уголовного дела? Чиновники продолжают верить, что туманные обещания могут успокоить людей, живущих в полной антисанитарии. Граждане все эти годы травились, в школах дети пользовались этой водопроводной водой и попадали в больницы, и все, абсолютно все об этом знали. Но никто даже не пошевелился, не попытался включить в планы строительные работы или хотя бы обследования. Для нормальной работы нужны не деньги «из левого кармашка», а нормальный план с целевым расходованием средств, который подготовят профессионалы. Впрочем, профессионалов среди управленцев в Ленобласти фактически нет».

На встрече власти похвастались, что уже придумали для Победы два варианта выхода из коллапса, но только экспертиза покажет, какой подойдет больше. Если вкратце, то планы спасения чиновники видят так: КОС придется реконструировать или восстанавливать, в зависимости от крепости бетона. В первом случае на работы потребуется около 150 млн рублей и два года, во втором — до 400 млн рублей и 3-4 года до ввода в эксплуатацию. Что будут пить жители поселка, в скважинах которого время от времени продолжают выявляться кишечные палочки, гражданам так и не сообщили.

Зато представители Леноблводоканала заверили: экспертиза мертвых очистных уже проводится специально обученной организацией, и к сентябрю будет понятно, можно ли их отремонтировать, или придется фактически строить заново. В любом случае, пообещали специалисты по воде, однажды обязательно придет день, когда КОС в поселке появятся, причем перерабатывать они смогут до двух тысяч кубометров стоков в сутки.

Говорят и показывают

К красивым обещаниям чиновников селяне уже привыкли, и на встречу пришли подготовленными. Например, они уже знали, что на практике ситуация с рощинскими КОС значительно сложнее, чем озвучено. Несмотря на то, что с маршрутной картой в руках выступал представитель Леноблводоканала, злополучные очистные пока что не имеют к этой организации отношения.

29 июля Выборгский район действительно вошел в областной водоканал… за исключением двух муниципальных образований, в числе которых оказалось Рощино (и поселок Победа). И жителей весьма беспокоит, что информацию об этом власти изначально попытались умолчать. На том же круглом столе инициативная группа в очередной раз попросила показать им соответствующие документы, обещанные еще в июне. К такому повороту администрация оказалась не готова, и предложила обсудить это как-нибудь в следующий раз, а пока сфотографировать перспективные маршрутные карты, которые они как раз захватили с собой. И пусть до завершения обследования КОС непонятно, какая из карт сгодится, наброски будущих работ, по замыслу чиновников, определенно приободрят граждан. Увы, оптимизма от этого у селян не прибавилось.

Не смогли представители власти ответить и на вопрос, решена ли проблема перевода земли, на которой расположены КОС, в другую категорию. Как и весь поселок Победа, оборудование очистных остается на землях сельскохозяйственного назначения, что создает определенные трудности. Во всяком случае, именно категорией земель председатель областного комитета по ЖКХ Сергей Кузьмин оправдывал бездействие властей в интервью прессе. Но вместо ответов на прямые вопросы жителей администрация предпочла вернуться к расписыванию планов.

«Сейчас планируется мероприятие по птицефабрике, — пообещал представитель Леноблводоканала. — Они получат предписание по приведению своего стока к нормативам. Будет проведена работа проектными организациями и технологами. Будет ли достигнуто взаимопонимание с птицефабрикой или нет, но Водоканал предусматривает мероприятия по разделению бытовых стоков от населения и промышленных от птицефабрики».

После завершения строительства, добавил Кузьмин, птицефабрике не позволят сбрасывать в КОС неочищенные стоки.

«Как только будет закончен ремонт и фабрика захочет подавать нам стоки, мы скажем: «Подавайте, но они должны соответствовать требованиям», — строго заявил чиновник. — А если нет, мы их принимать не будем. А это уже уголовное дело».

Путь Ударника

Надо отметить, что птицефабрике «Ударник» уже выносились и предписания, и штрафы, их посещали и Росприроднадзор, и Роспотребнадзор. Это совершенно не мешает предприятию каждый вечер заливать ландшафт пометом и отбросами с производства. Раскинувшись уже на 15 гектаров, зловонные поля отравляют все вокруг и просачиваются сквозь грунты в воду, поступающую в дома.

Кстати, птицефабрика по совместительству является ресурсоснабжающей организацией поселка. Именно ей люди платят за воду. На встрече с властями 2 августа жители попытались выяснить у чиновников, почему вопиющее загрязнение всего вокруг не мешает предприятию работать. На требование жителей возбудить уголовное дело «здесь и сейчас» чиновники ответили, что птицефабрика является абонентом, который может скидывать и «имеет свои объемы, которые по мощности зарегистрированы на КОС». Кроме того, это не в компетенции властей. И вообще, уже совсем скоро они с «Ударником» обязательно проведут совещание, в рамках которого предложат предприятию заняться очисткой своих стоков.

«Птицефабрика должна решить: ставит она собственные сооружения, или будет доочистка, — сообщил Кузьмин, — На совещании им будут выданы предписания, чтобы они могли решить, по какому пути идти».

Но решать фабрике еще только предстоит, а генерировать помет на ландшафт она продолжает в прежнем режиме. Тем более что возбужденное в прошлом году природоохранной прокуратурой дело по этому вопросу было закрыто в Выборгском суде по неким «иным» причинам. Так что все несогласные могут просто снова обращаться в надзорные органы, сообщил глава Рощинского городского поселения. Вот, например, в природоохранную прокуратуру.

К такому повороту событий оказался не готов случайно оказавшийся на встрече представитель Выборгской природоохранной прокуратуры. Он немедленно заявил, что тема встречи совсем другая и никаких ответов на вопросы он давать не будет.

Под финал обсуждения жители решили хотя бы выяснить, на какие средства власти планируют восстанавливать КОС.

«Мы с Валерием Минькачем на своем внутреннем рабочем совещании обсудили, что это финансирование будет из правого или из левого кармана, — придал интриги Кузьмин. — В левом кармане у него лежат те денежки, которые он может направить на решение вот этой проблемы. Поэтому сейчас главное — определить, что это будет: реконструкция или другое. И тогда в рамках расходования средств Водоканала можно будет предусмотреть средства именно на эту проблему».

Жителям оставалось только вздохнуть.