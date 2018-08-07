«Это провокация против человечества»: в Совфеде прокомментировали смену приветствия ВСУ на лозунги неонацистов

Москва, 7 августа. Президент Украины Петр Порошенко решил заменить старые воинские приветствия ВСУ «Здравствуйте, товарищи!» и «Желаю здоровья!» на лозунги неонацистов «Слава Украине!» и «Героям слава!». В России это нововведение вызвало реакцию отторжения.

«Я могу поздравить Европу, европейских руководителей! Они вырастили достойного продолжателя нацистских традиций», — заявил Федеральному агентству новостей российский сенатор Франц Клинцевич.

По словам собеседника ФАН, этим действием Порошенко полностью увязал свое руководство и свою власть с нацистскими традициями и лозунгами.

«Для меня это чудовищно, — прокомментировал член Совета Федерации. — Потому что, вспоминая сожженную украинскими националистами Хатынь, я понимаю, что это просто провокация против людей и человечества».

На вопрос о том, какую реакцию указ может вызвать в украинской армии, сенатор объяснил, что молодые украинские солдаты еще до конца не понимают этого. Если военачальники будут требовать, то они станут повторять, и это войдет в менталитет.

«Совсем другое дело — старшие офицеры, воспитанные в советское время, — считает Франц Клинцевич. — Они патриоты Украины, они любят ее, но никогда не согласятся с нацистскими лозунгами».

Ранее во вторник министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ради нововведения будет изменен закон, утверждающий украинские воинские уставы. Полторак также выразил надежду, что Верховная рада примет соответствующие изменения немедленно после возвращения с каникул.