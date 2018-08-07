Развенчание страшилок: повышение пенсионного возраста улучшит положение «возрастных» работников

Перспектива пенсионной реформы, которую правительство представило на обсуждение в Госдуму, вызывает у людей много вопросов и страхов, порой обоснованных, а порой больше напоминающих классические страшилки. К таким страшилкам специалисты в области подбора персонала относят страхи, что при повышении возраста выхода на пенсию граждане предпенсионного возраста якобы не смогут найти работу.

Наоборот, отвечают представители кадровых агентств, увеличение продолжительности трудоспособного возраста создаст рыночные преимущества для так называемых «возрастных» работников, особенно тех, которые смогут предложить востребованные на рынке навыки.

Как рассказала Федеральному агентству новостей представитель рекрутингового агентства Светлана Давыденко, не секрет, что сегодня людям после 40-45 лет найти работу значительно сложнее, чем их более молодым конкурентам.

«Однако при повышении пенсионного возраста, думаю, этот перекос должен уменьшиться. На Западе возрастные работники, особенно с уникальными навыками, очень востребованы. Я по своей работе знаю, что многие наши соискатели старшего возраста, которым мы здесь не смогли предложить ничего, соответствующего их вполне справедливым запросам, в результате нашли работу в западных фирмах, в том числе в их российских филиалах».

По словам эксперта, изменение этой ситуации она связывает с тем, что после повышения пенсионного возраста российским предприятиям придется ориентироваться на реальность — на рынке появится большое количество рабочей силы старше 50-60 лет.

«Поскольку у нас достаточно низкая безработица, а рабочих мест немало, все эти люди так или иначе будут востребованы и смогут найти работу», — отметила она.

Кроме того, по новому закону сотрудников предпенсионного возраста будет сложно или даже невозможно просто так уволить, взяв на их место кого-то помоложе, что также положительно кажется на самочувствии возрастных работников на рынке труда, напоминает эксперт.

Как отметил специалист в области IT-технологий Евгений Терехов, его не пугают разговоры, что, дескать, «старички» вытеснят молодых с насиженных рабочих мест или не дадут им развиваться и делать карьеру.

«Давайте исходить из реальности — все, что касается IT, высоких технологий, программирования и так далее — это удел молодых. И тут я, например, не боюсь конкуренции с моим отцом — классным и очень опытным инженером, который руководит серьезным проектом, хотя по возрасту мог бы давно глушить пиво на рыбалке. Но я также понимаю, что он в силу возраста вряд ли в совершенстве освоит какой-нибудь AutoCAD, это удел молодых инженеров. Так что каждому найдется дело не только по душе, но и по квалификации», — считает Евгенией.

Эксперты «оставляют» возрастным соискателям вакансии в промышленности, в сельском хозяйстве, в медицине, в образовании. А молодежь ждут IT, медийные проекты, сфера услуг, торговля, и так далее.

Кроме того, люди старшего поколения смогут стать наставниками молодежи, помогая стране своим огромным опытом, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«В нашей стране сложилась уникальная ситуация: сегодня почти четверть наших граждан — это люди пенсионного возраста, среди которых немало тех, кто на самом деле может и хочет работать, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — И нам, нашей стране, нашей экономике сегодня никак не обойтись без опыта, знаний, да и просто жизненной мудрости всех этих людей».

Возможно, даже кому-то из тех, кто уже вышел на пенсию, сегодня имеет смысл подумать о возвращении на работу, отметил парламентарий.

Напомним, предстоящая реформа наряду с повышением пенсий и другими мерами, улучшающими жизнь пенсионеров, также предусматривает поэтапное и постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (сегодня это 60 лет) и до 63 для женщин (против нынешних 55). Для мужчин предусмотрен переходный период в десять лет, для женщин — в 16 лет.