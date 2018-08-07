Украинца с «липовой» печатью в паспорте задержали на границе с Крымом

Симферополь, 7 августа. Сотрудники пункта пропуска «Армянск» задержали при проверке документов украинца с поддельной печатью в паспорте. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

В ходе прохождения пограничного контроля гражданин предъявил национальный паспорт, в котором стоял штамп о разрешении временного проживания на территории России. Сотрудник погранслужбы усомнился в достоверности печати.

«36-летний житель Волынской области признался в том, что он действительно обращался по объявлению к представителям незаконного бизнеса за решением вопроса о легальном пребывании в России», — отметили в ведомстве.

За постановку «липового» штампа украинец заплатил свыше 800 долларов.

По факту произошедшего организована дополнительная проверка. По ее результатам материалы будут переданы в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье об использовании заведомо подложного документа.

Стоит отметить, что этот случай не первый. С начала 2018 года выявлено 15 граждан, следовавших через пункты пропуска российско-украинской границы по поддельным или чужим документам.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев готовится заменить бумажный паспорт-книжку на биометрическую ID-карту. «Безопасные документы» нужны стране из-за якобы имеющих место «провокаций» со стороны России.