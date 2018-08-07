«В мире животных»: из крана на улице Героев АТО поползли «чужие»

Кривой Рог, 7 августа. Депутат парламента Кривого Рога Николай Колесник рассказал о насекомых, которые завелись в городском водопроводе. Парламентарий выложил фотографию, на которой видно хорошо различимых плавающих в воде личинок.

«В мире животных, часть первая, улица Героев АТО 118. Хотите иметь домашних любимцев, просто откройте кран, и они сами прыгнут в ваши объятия! «Кривбасводоканал», это зашквар, «чужие» живут в трубах с водой», — пишет Колесник в Facebook.

Он также призвал к ответу директора «Кривбассводоканала» Сергея Маркова, который «наслал этих мутантов на город».

Напомним, что улица Героев АТО появилась в Кривом Роге на волне декоммунизации, когда украинские власти в срочном порядке принялись переименовывать города и села, забыв о продолжающейся гражданской войны в Донбассе и обостряющимся экономическом кризисе.

Некоторые украинские деятели даже видят прямую взаимосвязь между советскими названиями и уровнем жизни. Так, например, аспирант кафедры истории Украины Полтавского педуниверситета Александр Ластовецкий заявил, что обнаружил подобную корреляцию. По его словам, города, в которых меньше советских улиц, получают больше налоговых поступлений, чем населенные пункты, сохранившие наследие советской эпохи.