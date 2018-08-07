В Госдуме рассказали, когда российские депутаты смогут посетить США

Москва, 7 августа. Депутаты Государственной думы Российской Федерации, которые не находятся под санкциями, могут посетить Вашингтон по окончании ноябрьских выборов в американский парламент. Об этом во вторник рассказал журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«В следующий раз, возможно, в Вашингтон по итогам выборов мы отправим тех, кто не находится под санкциями», — уточнил он.

Напомним, в прошедшие понедельник и вторник российские депутаты провели ряд встреч с американским сенатором Рэндом Полом, по результатам которых Слуцкий рассказал о планах по усилению контактов с коллегами из Соединенных Штатов.

В конце июля посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил, что американские парламентарии собираются вновь посетить Россию.