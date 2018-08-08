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Сирия: центр для семей погибших бойцов САА открылся в Хомсе — видео ФАН
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    Сирия: центр для семей погибших бойцов САА открылся в Хомсе — видео ФАН

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    Сирия: лагерь для семей погибших бойцов САА открылся в Хомсе — видео ФАН

    Дамаск, 8 августа. В сирийской долине Вади аль-Насара (провинция Хомс) был учрежден центр «Ватан аль-Хаир» для родственников погибших и пострадавших солдат Сирийской арабской армии (САА), передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в республике.

    Сотрудники лагеря осуществляют рекреационную деятельность. В частности, психологическую помощь всем нуждающимся. Они также проводят различные соревнования при участии команд добровольцев.

    Сирия: лагерь для семей погибших бойцов САА открылся в Хомсе — видео ФАН

    Сирия: лагерь для семей погибших бойцов САА открылся в Хомсе — видео ФАН

    В распоряжении ФАН появилось видео, снятое нашим корреспондентом в лагере:

    Отметим, что Вади аль-Насара или «Долина христиан» — это район, расположенный в западной части Сирии, в непосредственной близости от ливанской границы. Подавляющее большинство жителей этого района исповедуют православное христианство. До начала военного конфликта в Сирии Вади аль-Насара была популярным туристическим объектом.

    Весной текущего года сирийским властям при поддержке сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) удалось достичь соглашения с главарями вооруженных незаконных формирований о выводе боевиков с севера провинции Хомс и юга провинции Хама.

    Отказавшиеся от перемирия джихадисты вместе с женами и детьми были вывезены на север Сирии, в зону деэскалации «Идлиб».

    Остальная часть боевиков начала процесс урегулирования статуса, чтобы получить гарантированной президентом Сирии Башаром Асадом амнистии. В данный момент правительство занимается восстановлением разрушенной боевиками социальной инфраструктуры провинции Хомс: ремонтируются автомобильные трассы, частные и государственные объекты.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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