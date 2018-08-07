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Число мобильных вирусов для хищения денег втрое увеличилось в 2018 году
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    Число мобильных вирусов для хищения денег втрое увеличилось в 2018 году

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    Число мобильных вирусов для хищения денег втрое увеличилось в 2018 году

    Москва, 7 августа. Число вирусов, способных взломать банковское приложение на мобильном устройстве, резко возросло. По сравнению с первым кварталом 2018 года во втором квартале таких троянов стало в три раза больше.

    Об этом свидетельствует исследование «Лаборатории Касперского». Вредоносные приложения, как поясняется в докладе, попадают на телефон вместо легальных приложений банка, такси или социальной сети. На устройстве троян получает доступ к логину и паролю к мобильному банку и списывает средства со счета пользователя. Кроме того, воровать деньги вирус может с помощью SMS-сервисов.

    Как предупреждают специалисты, менее всего устойчивы к взламывающим банковские приложения вирусам устройства, работающие на операционной системе Android, передает «Коммерсант». Чтобы предотвратить заражение трояном, рекомендуется устанавливать последние версии операционных систем, своевременно обновлять приложения, пользоваться сложными паролями и только официальными магазинами приложений.

    Ранее специалисты сообщили о вредоносной программе, которую невозможно удалить с компьютеров, работающих на Windows.

    Автор: Василий Котов
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