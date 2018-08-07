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Японские разработчики создали роботизированные руки, управляемые другим человеком
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    Японские разработчики создали роботизированные руки, управляемые другим человеком

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    Японские разработчики создали роботизированные руки, управляемые другим человеком

    Москва, 7 августа. Группа японских исследователей разработала роботизированную пару рук, которой можно управлять дистанционно при помощи VR-шлема.

    Новое изобретение было представлено на технологической конференции SIGGRAPH 2018. Разработчики показали пару механических рук, которая прикрепляются к одному человеку, но управляется уже другим. Благодаря датчикам оператор может управлять механической рукой и совершать действия кистью, например, взять какой-нибудь предмет, сообщает «Ридус».

    Японские разработчики создали роботизированные руки, управляемые другим человеком

    Ямен Сараджи из Университета Кэйо уточнил, что чаще подобные разработки создаются для тех людей, кто остался без конечностей, однако их устройство ставит перед собой задачу расширить способности тех, у кого две руки.

    Автор: Дарья Смолина
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