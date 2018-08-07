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Звезда «Такси» Сами Насери получил тяжелую травму после избиения в московском ночном клубе
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    Звезда «Такси» Сами Насери получил тяжелую травму после избиения в московском ночном клубе

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    Звезда «Такси» Сами Насери получил тяжелую травму после избиения в московском ночном клубе

    Москва, 8 августа. Звезда фильмов «Такси» французский актер Сами Насери получил тяжелую травму глаза после избиения в московском ночном клубе. Как стало известно Федеральному агентству новостей, Насери прооперировали в отделении глазных травм в НИИ им. Гельмгольца, куда рано утром его привез брат.

    Операция прошла успешно, актер отходит от наркоза. Врачи приняли решение об операции, так как травма оказалась тяжелой.

    Напомним, в ночь на 5 августа Насери отдыхал с братом Ларби в баре «Войс». Актер устроил потасовку с неизвестным посетителем, который ударил его по лицу. Сообщалось, что у француза диагностировали у него черепно-мозговую травмуо. После оказания медицинской помощи в НИИ имени Склифосовског его отпустили на амбулаторное лечение.

    Автор: Катерина Михайлиди
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