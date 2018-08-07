Сирия: САА перекрыла пути снабжения террористов в провинции Хама

Дамаск, 7 августа. Правительственная армия Сирийской Арабской Республики на севере провинции Хама близ административной границы провинции Идлиб перекрыла пути снабжения боевиков.

По данным сирийского национального агентства САНА, военные также уничтожили огневые позиции террористов, откуда предпринимались попытки нападения​​​ и велся снайперский огонь по правительственным войскам.

Проведение боевой операции, которая поддерживалась артиллерией, состоялось в 35 километрах от города Хама в районе поселений Ляхая и Латамина.

САНА информирует, что в районе операции орудуют союзные террористической группировке «Джебхат ан-Нусра»1 банды «Хизб аль-Туркистане» и «Джейш аль-Изза», основу которых составляют иностранные наемники, прибывшие на территорию САР через Турцию.

Напомним, ранее сообщалось, что САА отразила атаку боевиков «Джебхат ан-Нусры» в поселении на северо-востоке провинции Латакия.

«Джебхат ан-Нусра» признана террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.