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ЮАР, Индия и Марокко отправят десантников на «АрМИ» в 2019 году
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    ЮАР, Индия и Марокко отправят десантников на «АрМИ» в 2019 году

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    ЮАР, Индия и Марокко отправят десантников на «АрМИ» в 2019 году

    Москва, 7 августа. В будущем году на Армейских международных играх (АрМИ) число стран-участниц станет больше. По словам главного судьи соревнований Андрея Вязникова, в конкурсе «Десантный взвод» будут участвовать еще военные из ЮАР, Марокко и Индии. 

    За победу в конкурсе десантников на Армейских играх борются десять команд. В этом году на соревнования в качестве наблюдателей прибыли представители Индии. Как сообщил Андрей Вязников, индийские военные заявили о желании принять участие в конкурсе в 2019 году. 

    После пеших этапов Игр команда ЮАР также присоединится к десантникам в будущем году. Марокканские военные попробовали свои силы пока только в одном конкурсе. Однако они заинтересовались другими этапами «АрМИ». Игры проходят с 28 июля по 11 августа, команда России лидирует по итогам большинства конкурсов.

    Автор: Юлия Шелковенко
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