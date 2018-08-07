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Ученые: Длительный сон смертельно опасен
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    Ученые: Длительный сон смертельно опасен

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    Ученые: длительный сон смертельно опасен

    Ньюкасл-андер-Лайм, 7 августа. Специалисты из Килского университета в Великобритании установили, что сон более 7-8 часов смертельно опасен для здоровья.

    В своей работе ученые проанализировали 74 исследования, которые касались темы сна. В них принимали участие три миллиона человек. Выяснилось, что люди, которые спали девять часов в день, на 56% больше подвергались риску смерти от инсульта и на 49% от сердечно-сосудистых заболеваний, чем люди, которые спали по восемь часов.

    Те из респондентов, кто спал десять часов в сутки, на 30% чаще подвержены риску преждевременной смерти, в сравнении с теми, кто спал восемь часов. Плохое качество сна также сказывалось на развитии коронарной недостаточности и болезней сердца.

    Ученые отметили, что увеличение или уменьшение нормы сна, которая составляет восемь часов, повышает риск развития болезней сердца. Поэтому необходимо обращать большое внимание на количество и качество часов сна, сообщает «Газета.ru».

    Автор: Денис Коробейников
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