Сергей «Африка» Бугаев назвал причину смерти актера и художника Андрея Крисанова

Москва, 7 августа. Художник, актер и музыкант Андрей Крисанов скончался на 53-м году жизни в ночь на 7 августа. Лично знавший покойного Сергей «Африка» Бугаев в интервью Федеральному агентству новостей назвал причину смерти своего коллеги.

«Причиной смерти Андрея Крисанова стало онкологическое заболевание», — рассказал Сергей Бугаев корреспонденту ФАН.

В последнее время Андрей очень сильно болел, это была длительная продолжительная болезнь, добавил Бугаев.

«Он был бас-гитаристом группы «Кино». Очень талантливый художник, который прошел очень интересный творческий путь, он был членом группы «Новые художники», — рассказал собеседник ФАН.

Крисанов внес большой вклад в творчество группы «Кино», заявил Сергей Бугаев. В частности, он оформил обложку к альбому «Группа крови» и снялся в фильмах «Асса» и «Последний герой».