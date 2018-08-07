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Сергей «Африка» Бугаев назвал причину смерти актера и художника Андрея Крисанова
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    Сергей «Африка» Бугаев назвал причину смерти актера и художника Андрея Крисанова

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    Андрей Крисанов.

    Москва, 7 августа. Художник, актер и музыкант Андрей Крисанов скончался на 53-м году жизни в ночь на 7 августа. Лично знавший покойного Сергей «Африка» Бугаев в интервью Федеральному агентству новостей назвал причину смерти своего коллеги.

    «Причиной смерти Андрея Крисанова стало онкологическое заболевание», — рассказал Сергей Бугаев корреспонденту ФАН.

    В последнее время Андрей очень сильно болел, это была длительная продолжительная болезнь, добавил Бугаев.

    «Он был бас-гитаристом группы «Кино». Очень талантливый художник, который прошел очень интересный творческий путь, он был членом группы «Новые художники», — рассказал собеседник ФАН.

    Крисанов внес большой вклад в творчество группы «Кино», заявил Сергей Бугаев. В частности, он оформил обложку к альбому «Группа крови» и снялся в фильмах «Асса» и «Последний герой».

    Автор: Наталья Макеева
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