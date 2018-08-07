Меню
Технологии
Раздражающую рекламу начали активно блокировать в Рунете
Общество
Избитого в Москве звезду «Такси» прооперировали в НИИ глазных болезней
Следующая новость
Загрузка...

    Раздражающую рекламу начали активно блокировать в Рунете

    44

    Раздражающую рекламу начали активно блокировать в Рунете

    Москва, 7 августа. Разработчики браузеров начали активно блокировать «агрессивную рекламу». По оценкам «Яндекса», объем раздражающей рекламы в 2018 году сократился на 97%.

    Компания начала блокировку некачественных рекламных объявлений в феврале 2018 года. 

    «В феврале их было 3,5 миллиона в день, сейчас «Яндекс.Браузеру» приходится скрывать в среднем лишь по 90 тысяч объявлений в день», — пишет «КоммерсантЪ».

    Издание отмечает, что аудитория "Яндекс.Браузера", сталкивающаяся с агрессивной рекламой, упала в 40 раз. В список агрессивных рекламных форматов вошли: блоки на весь экран, закрыть которые можно только по истечении определенного времени; закрывающие контент окна и баннеры; видео-реклама с автоматическим включением звука. Как отметили в «Яндексе», наиболее часто такую рекламу можно встретить на сайтах с сомнительным содержанием, готовыми домашними заданиями и решениями тестов ЕГЭ.

    «Сайты стали отказываться от агрессивных форматов рекламы, а пользователи — меньше интересоваться блокировщиками»,— заявил руководитель продуктовой команды «Яндекс.Браузера» Дмитрий Тимко.

    По данным «Яндекс.Метрики», во второй половине 2018 года уровень посещений сайтов через браузеры с блокировщиками перестал расти.

    Автор: Регина Пак
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.