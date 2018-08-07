Надо выбирать достойного кандидата: Игорь Бутман объяснил, почему пойдет на выборы мэра Москвы

Выборы мэра Москвы состоятся в столице России 9 сентября 2018 года в единый день голосования. Художественный руководитель государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана», народный артист России и доверенное лицо действующего главы города Сергея Собянина Игорь Бутман считает, что избирательная кампания в Москве протекает стабильно. Он также добавил, что в столице очень многое делается для того, чтобы жителям и гостям Москвы жилось комфортно.

«Я очень уважаю Сергея Семеновича за его профессиональную деятельность. Москва за последние несколько нет преобразилась. Многие вещи упорядочились, с городских улиц исчезла реклама. Уже очень многое сделано, но вместе с тем есть очень много планов, которые потрясают свое грандиозностью, амбициозностью и вместе с тем выполнимостью», — говорит артист.

Все решения, которые принимаются в Москве, были приняты с учетом мнения профессионалов, продолжает собеседник агентства. Очень многое делается в сфере культуры: это и новые концертные залы, и отличные программы.

«Мне очень приятно, что обо мне не забывают, хотя я, казалось бы, ничего и не прошу. Совершенно очевидно, что департамент культуры правительства Москвы работает, и работает креативно, работает на будущее. Многие жалуются на то, что никто ничего не делает, а я, наоборот, хочу пожаловаться на то, что меня заставляют по-настоящему работать, раскрывать потенциал того искусства, которым я занимаюсь», — иронизирует Игорь Бутман.

Он добавил, что непосредственно избирательная кампания протекает нормально и призвал всех москвичей последовать его примеру и прийти на выборы.