«Не дадут кредит на Западе? Возьмем в банке БРИКС»: эксперт о «главной угрозе» новых санкций США против РФ

Аналитики британского банка Barclays дали оценку новому пакету антироссийских санкций, которые готовят власти Соединенных Штатов. По их мнению, самым опасным вариантом могут оказаться санкции в отношении российских государственных банков. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на аналитический комментарий инвестбанка.

«Наиболее жесткий вариант санкций в отношении России заключается в тотальном запрете всех транзакций с российскими банками, это может оказаться еще более страшным, чем запрет на вложения в российский госдолг», — приводит агентство слова аналитика Barclays Лизы Еременко.

Кроме того, она отмечает, что в нынешней версии американского законопроекта о санкциях данная позиция слишком размыта, чтобы дать более точную оценку. Аналитик полагает, что к моменту принятия документа этот пункт будет уточнен.

Согласно текущей версии американского законопроекта, которая пока находится на стадии рассмотрения, санкции могут затронуть «один или несколько финансовых институтов России». Ими могут стать, например, госбанки: Сбербанк, «ВТБ», «Внешэкономбанк», «Газпромбанк», «Промсвязьбанк», «Россельхозбанк».

«Невзирая на предварительность документа, он демонстрирует решительные намерения США нарастить давление и нанести России урон», — подытожила Еременко.

«Размытая формулировка»

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал ФАН мнение аналитиков британского банка Barclays.

«Давайте пока анализировать реальные факты, а не домыслы и неподкрепленные ничем заявления. Аналитика Barclays говорит о гипотетических мерах, ссылаясь на размытую, по ее же словам, формулировку американского закона. Мы этот документ не видели. И не увидим в ближайшее время — нынешний состав Конгресса вряд ли успеет его даже рассмотреть. Сам по себе этот закон похож на элемент предвыборной кампании. В каком виде он дойдет до нового состава Конгресса, да и, вообще, каким будет этот новый состав — трудно предсказать. Может, еще ничего никуда не дойдет», — пояснил Дмитрий Родионов.

Что касается озвученных мер, то, по словам эксперта, все предыдущие санкции были, что называется, в рамках «правил». Условных, конечно, которые Запад сам и придумал. Они были направлены против отдельных лиц, заодно и отраслей. И их основной целью была не совсем честная конкуренция, то есть попытка выбить Россию с ряда рынков.

«Попытка обрушить российскую банковскую систему или, например, отключение от SWIFT — это переход всех мыслимых красных черт, который может спровоцировать непредсказуемые последствия уже для мировой экономики. Кроме того, такие меры точно не поддержит Европа, которая на примере Ирана уже показала, что готова сопротивляться американскому давлению. Так что США и тут могут оказаться одиноки в своей борьбе со всем миром. Более того, это значительно ускорит отказ России от ориентации на Америку с ее долларами, ценными бумагами и т. д. Не дадут кредит на Западе? Возьмем в банке БРИКС», — добавил Дмитрий Родионов.

По словам эксперта, все эти годы столько разговоров было о переходе на национальные валюты во взаиморасчетах сначала в рамках двусторонних отношений стран, не вписывающихся в западные торговые и политические блоки, а потом уже в более широких форматах.

«Просто пока это были разговоры из серии «а неплохо было бы» или «давно пора». Чем больше американцы будут переходить границы, тем четче будет понимание того, что «давно пора» было вчера. И не только у нас, но и у многих в мире. Сначала БРИКС, ШОС, АСЕАН, далее — везде», — резюмировал Дмитрий Родионов.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что санкции против России послужили толчком для развития высокотехнологичных отраслей производства внутри страны. Глава государства выразил радость по поводу действия антироссийских санкций, которые вынуждают российских производителей «включать собственные мозги». Путин отметил, что это уже дает положительные результаты. При этом речь идет не только о сельском хозяйстве, но и о других высокотехнологичных отраслях промышленности.