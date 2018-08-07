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В Госдуме анонсировали возобновление полноформатного сотрудничества с конгрессом США
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    В Госдуме анонсировали возобновление полноформатного сотрудничества с конгрессом США

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    В Госдуме анонсировали возобновление полноформатного сотрудничества с конгрессом США

    Москва, 7 августа. Госдума в ближайшем будущем предпримет значимые шаги для восстановления полноценного сотрудничества с конгрессом США и Европейским парламентом. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    «Без утопии: мы сможем в ближайшие месяцы сделать какие-то значимые шаги по возобновлению полноформатного сотрудничества и с конгрессом США, и с Европейским парламентом​​​», — заявил Слуцкий по итогам встречи с американским сенатором Рэндом Полом.

    По его словам, российские депутаты планируют осуществить визит в США после выборов в американский парламент, которые состоятся в ноябре 2018 года.

    Автор: Артем Никулин
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