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Восьмой сезон сериала «Родина» станет последним
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    Восьмой сезон сериала «Родина» станет последним

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    Восьмой сезон сериала «Родина» станет последним

    Лондон, 7 августа. Глава Showtime Networks Дэвид Невинс официально заявил, что восьмой сезон политического триллера «Родина» будет последним.

    Однако Невинс отметил, что использовать слово «отмена» по отношению к проекту будет некорректно. Глава Showtime Networks пояснил, что у создателя «Родины» Алекса Гансы остается право довести триллер до логического завершения.

    Невинс пояснил, что восьмой сезон проекта, который стал многократным номинантом и лауреатом таких премий, как «Золотой глобус» и «Премия KinoNews», станет последним именно для него.

    «Не могу говорить от лица звезд – Клер Дэйнс или Мэнди Пэтинкина, — но лично для меня сезон будет финальным, и он будет снят как заключительная глава восьмисерийной истории, — приводит его слова The Hollywood Reporter. —  Если Showtime, Fox, Клер и Мэнди захотят снять продолжение, это будет их решение, и мы оставим на это случай «лазейку» для них».

    Предполагается, что финальный сезон будет представлен зрителям в первом квартале 2019 года.

    Автор: Катерина Иванова
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