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Skoda раскрыла российские цены на «топовый» Kodiaq
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    Skoda раскрыла российские цены на «топовый» Kodiaq

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    Skoda раскрыла российские цены на «топовый» Kodiaq

    Москва, 7 августа. Чешская компания Skoda раскрыла цены нового кроссовера Kodiaq в топовой версии Laurin and Klement. Минимальная стоимость автомобиля составит 2 790 000 рублей.

    Машина будет оснащена хромированной радиаторной решеткой, светодиодной оптикой, специальными легкосплавными колесными дисками, передние крылья автомобиля украсят фирменными логотипами.

    Салон кроссовера выполнен из кожи. Владельцы автомобиля смогут воспользоваться панорамным люком и аудиосистемой премиум-класса Canton, системой кругового обзора Area-View с четырьмя камерами и функцией мониторинга слепых зон.

    Машину оснастили 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил. Доступен вариант автомобиля с дизельным двигателем объемом два литра и мощностью 150 и 190 лошадиных сил.

    При этом, как сообщалось ранее, Kodiaq российской сборки обойдется автолюбителям значительно дешевле. Его стоимость начинается от 1 339 000 рублей.

    Автор: Василий Котов
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