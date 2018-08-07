За год может многое измениться: эксперты и депутаты о планах Полтавченко пойти на новый губернаторский срок

Георгий Полтавченко намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Петербурга в сентябре 2019 года. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на источники, близкие к администрации президента и руководству Северной столицы.

«Все [в администрации Петербурга] исходят из того, что губернатор идет на новый срок», — сообщил РБК собеседник из Смольного.

А источник, близкий к Кремлю, уточнил, что Георгий Полтавченко обсуждал свое участие в региональных выборах в следующем году с руководством страны и, более того, — нашел поддержку.

«Сознательно коммуникативно неактивный губернатор»

Однако некоторые эксперты подвергают эту публикацию сомнению. В частности, социолог и политолог Дмитрий Гавра в комментарии Федеральному агентству новостей призвал проверять подобного рода информацию.

«Георгий Полтавченко всегда сторонился публичных инициатив. Это человек сознательно коммуникативно неактивный. Возможно, потому что это помогает делать любое его прямое выступление заметным. Но информацию, связанную с ним и растиражированную в Сети, надо проверять, что сейчас не так просто, поскольку градоначальник находится в отпуске», — заметил доктор социологических наук, профессор СПбГУ.

«Вполне очевидно, что президент полагает, что ситуация в Петербурге развивается в том направлении, которое его устраивает. Полтавченко и его правительство прекрасно владеют искусством не приносить плохие новости. Так или иначе, это означает, что система управления городом выстроена, существует достаточно много рычагов, каналов, противовесов, которые внимательному наблюдателю не заметны, но они есть», — считает Дмитрий Гавра.

Собеседник ФАН также отметил, что «у президента есть своя логика в кадровых назначениях».

«Эта логика связана с тем, чтобы соблюдать баланс опыта и молодости с одной стороны, а с другой — не разбрасываться людьми, которых он лично проверил в самых разных сложных ситуациях. Такие люди, как мы видим, долго занимают свои места. И для такого типа руководителей, к коим относится Георгий Полтавченко, решающим фактором для выдвижения является отношение первого лица», — добавил Дмитрий Гавра.

Политолог также заметил, что до выборов еще больше года, и за этот срок многое может произойти.

«Полтавченко недовольны в экспертном сообществе и парламенте»

Петербургский политолог и политтехнолог Алексей Кострикин в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что к работе Георгия Полтавченко на посту губернатора Северной столицы отношение неоднозначное.

«Петербург — особенный город, а это значит, что он может выбиваться из тренда, согласно которому регионами должны управлять «молодые технократы»», — заметил Алексей Кострикин.

Политолог рассказал, что, по самым разным соцопросам, антирейтинг у губернатора Полтавченко «довольно маленький», а это свидетельствует о позитивном в целом отношении к нему со стороны избирателей.

«Горожане его не критикуют так, как это делают в экспертном сообществе и Законодательном собрании Петербурга. Там Полтавченко открыто недовольны все оппозиционные партии, а негласно — и единороссы. Более того, у спикера городского парламента Вячеслава Макарова тоже нетривиальное отношение к градоначальнику. Но это потому, что теоретически он сам был бы не против стать кандидатом в губернаторы», — пояснил эксперт.

Алексей Кострикин заметил, что если сравнивать с периодом, когда Петербургом управляла Валентина Матвиенко, то Полтавченко «проигрывает».

«Его стиль управления более спокойный. Каких-то новых мегапроектов в городе не запускается. Но как раз накануне публикации РБК правительство Петербурга заявляло о развитии Морского порта Петербурга, его выносе с Васильевского острова на территорию Бронки. РЖД сообщало о прокладке новых железных дорог, которые сделают Петербург неким транспортным суперхабом. Говорилось о строительстве новых станций питерского метро ускоренными темпами и аэроэкспрессов в Пулково», — сказал собеседник ФАН.

Он напомнил, что обо всех этих проектах говорили и ранее (но почему-то не делали), но сейчас команда Полтавченко обещает, что это все будет наконец-то сделано в течение ближайших лет, «если ему дадут карт-бланш».

«Информация о том, что Полтавченко пойдет на новый срок, обнародована сейчас, когда закончился чемпионат мира по футболу, который можно назвать неким плюсом в копилку губернатора, когда завершена битва за Горизбирком, которую в Смольном расценивают как победу, когда отложили вопрос о передаче Исаакиевского собора, сняв тем самым напряженность в обществе. И пока что ее цель — прощупать почву», — подчеркнул Алексей Кострикин.

При этом политолог так же, как и Дмитрий Гавра, не исключает, что за год многое может поменяться.

«Есть разные группы влияния. В Кремле много башен, и не все башни любят Полтавченко. Поэтому за год могут найти много ошибок в его работе, в том числе с помощью Счетной палаты, которую возглавил Алексей Кудрин. Но все зависит от того, как их воспримет первое лицо», — заключил Алексей Кострикин.

«При Матвиенко Петербург развивался, при Полтавченко — провал»

Петербургский политолог и политтехнолог Сергей Наумов сравнил правление Георгия Полтавченко и Валентины Матвиенко.

«Давайте смотреть на вещи реально: при Матвиенко город развивался, в Петербурге не было безработицы, сформировался автокластер, пришли Hyundai, General Motors, она постоянно лоббировала деньги из федерального бюджета на решение городских проблем. Наивно думать, что они сами сюда приходили на своих ногах — для этого надо усилия прикладывать. Опять же, грамотная кадровая политика: она пригласила на работу топ-менеджеров Максима Соколова, Михаила Осеевского. Вы посмотрите, какие должности они потом заняли на федеральном уровне. Это же они занимались развитием Петербурга», — напомнил Сергей Наумов в беседе с корреспондентом ФАН.

По его словам, Полтавченко пригласили в Петербург, чтобы решить определенные задачи.

«Эти задачи решили, а что дальше? Постоянная чехарда, я половину нынешних чиновников в лицо-то не знаю. Снова появились обманутые дольщики, которых уже сто лет в Петербурге не было. Город не то, что не развивается, мы откатываемся назад, автомобильные гиганты закрывают свои заводы и уходят, стоимость стадиона на Крестовском выросла до таких астрономических масштабов, что над нами весь мир смеялся. Дошло до того, что пришлось вмешаться федеральным властям. Теперь началась экологическая эпопея с полигоном «Красный Бор»... Зимой мы все увидели, что проблемы с сосульками и гололедом никуда не делись, просто везло, что в предыдущие годы зимы не было. И каждой весной пыль столбом, невозможно по городу пройти, люди задыхаются, неужели город нельзя убрать нормально, а не отчитываться о тоннах вывезенного мусора? Нельзя с людьми, как с дурачками, разговаривать. Полная беспомощность, просто провал», — считает политолог.

У Сергея Наумова сложилось ощущение, что «в Петербурге судят о реальном положении дел по докладам, оторвавшись от реальности».

«Я удивляюсь терпению федерального центра… Впрочем, есть вещи, которые на высоком уровне просто так не говорятся. Надо больше внимания уделять строительству ледовых арен», — иронизирует собеседник ФАН.

«Слухи об отставке Полтавченко чередуются с новостями о его желании продолжить работу»

Политтехнолог и политический обозреватель Олег Ведутов в комментарии ФАН заметил, что слухи об отставке Полтавченко чередуются с новостями о его желании продолжить работу на посту губернатора, и к этому многие уже привыкли. При этом он считает, что неправильно сравнивать работу Полтавченко и Матвиенко.

«Работу Полтавченко сложно оценивать одним словом. С одной стороны у него меньший антирейтинг, чем был у Матвиенко, когда она управляла Петербургом. Но с другой стороны, сравнивать их достижения неправильно, они в разных условиях. При Валентине Ивановне экономическая обстановка была другой, денег и инвесторов было больше, все было проще. При этом Полтавченко критикуют за стагнацию в развитии города», — заметил эксперт.

По мнению Олега Ведутова, несмотря на всю критику и негативное отношение депутатов Заксобрания, Полтавченко удается держать город и справляться со сложными ситуациями, как, например, теракт в метро.

Петербургский депутат Максим Резник, представляющий в городском парламенте Партию Роста, считает, что решение о том, будет ли Полтавченко участвовать в выборах губернатора, принимает не Полтавченко, а президент.

«Сейчас идет информационная война: одни говорят, что Полтавченко отправляют в отставку, а он демонстрирует свою уверенность, наверно, хочет остаться. Я не буду вдаваться в подробности, мое критическое отношение к политике губернатора известно. Я его не скрывал, говорил ему об этом открыто в лицо. Тут нечего добавить», — сказал Максим Резник.

Депутат Заксобрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский в комментарии ФАН заметил, что Полтавченко — не тот управленец, в котором нуждается Петербург.