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Экономика
Япония опасается влияния американских санкций против Ирана на свою экономику
Общество
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    Япония опасается влияния американских санкций против Ирана на свою экономику

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    Япония опасается влияния американских санкций против Ирана на свою экономику

    Токио, 7 августа. Власти Японии будут вести переговоры с Соединенными Штатами во избежание негативного воздействия от возобновления американских санкций против Ирана на экономику японского государства. Об этом заявил на пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности страны Хиросигэ Сэко.

    «Мы будем тщательно анализировать ситуацию и терпеливо вести переговоры с США, чтобы избежать какого-либо неблагоприятного влияния на деловую активность Японии», — подчеркнул министр.

    Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о восстановлении в два этапа санкций против Ирана, в числе которых ограничительные меры против суверенного госдолга государства и его национальной валюты. Санкции вступили в силу 7 августа в 7.01 по московскому времени.

    Ранее министерство иностранных дел России отреагировало на шаг Вашингтона. Согласно комментарию ведомства, Москва разочарована решением по восстановлению санкций против Ирана, которые направлены на «срыв реализации Совместного всеобъемлющего плана действий», из которого ранее США вышли в одностороннем порядке.

    Автор: Екатерина Кухарева
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