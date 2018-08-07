Межведомственный штаб Сирии по вопросам возвращения беженцев создан в Дамаске

Москва, 7 августа. Межведомственный координационный штаб Сирии по вопросам возвращения беженцев в места их постоянного проживания сформирован в Дамаске, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в республике генерал-майор Алексей Цыганков.

«Постановлением правительства Сирии от 6 августа создан межведомственный координирующий орган для организации взаимодействия с заинтересованными министерствами», — заявил Цыганков.

По его словам, цель Межведомственного координационного штаба заключается в создании благоприятных условий для возвращения сирийских беженцев в свои дома, а также обеспечении достойных условий их жизни.

Цыганков сообщил, что министр муниципального управления Хусейн Махлюф назначен на должность главы нового Межведомственного координационного штаба в Дамаске. Руководитель российского Центра провел встречу с Махлюфом, на которой они определили план ближайших мероприятий и порядок взаимодействия. Цыганков добавил, что во вторник прошло первое заседание Центра приема, распределения и размещения беженцев и Межведомственного координационного штаба Сирии по вопросам возвращения сирийских беженцев в места их проживания.