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Первый полет модернизированного вертолета Ми-26Т2В состоится в августе
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    Первый полет модернизированного вертолета Ми-26Т2В состоится в августе

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    Первый полет модернизированного вертолета Ми-26Т2В состоится в августе

    Ростов-на-Дону, 7 августа. Главный инженер завода «Роствертол» Игорь Сычев сообщил, что первый полет модернизированного вертолета Ми-26Т2В состоится в августе.

    Все наземные испытания нового вертолета уже выполнены, Ми-26Т2В находится в цехе покраски. По словам главного инженера, вертолет готовят к первому полету. Затем необходимо подготовить сертификат летной годности и транспортировать опытный образец в Подмосковье. Здесь в Кубинке Ми-26Т2В представят на форуме «Армия-2018».

    Новая версия вертолета Ми-26 получила комплекс радиоэлектронного оборудования, который упрощает пилотирование. Присутствует автоматический режим полета по маршруту и захода на посадку.

    В кабине пилота появились дополнительные индикаторы, снижающие нагрузку на экипаж. Бортовой комплекс «Витебск» способен обнаружить внешнюю угрозу и противодействует ракете с инфракрасной головкой самонаведения.

    Автор: Юлия Шелковенко
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