Ростов-на-Дону, 7 августа. Главный инженер завода «Роствертол» Игорь Сычев сообщил, что первый полет модернизированного вертолета Ми-26Т2В состоится в августе.

Все наземные испытания нового вертолета уже выполнены, Ми-26Т2В находится в цехе покраски. По словам главного инженера, вертолет готовят к первому полету. Затем необходимо подготовить сертификат летной годности и транспортировать опытный образец в Подмосковье. Здесь в Кубинке Ми-26Т2В представят на форуме «Армия-2018».

Новая версия вертолета Ми-26 получила комплекс радиоэлектронного оборудования, который упрощает пилотирование. Присутствует автоматический режим полета по маршруту и захода на посадку.

В кабине пилота появились дополнительные индикаторы, снижающие нагрузку на экипаж. Бортовой комплекс «Витебск» способен обнаружить внешнюю угрозу и противодействует ракете с инфракрасной головкой самонаведения.