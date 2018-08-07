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Скончался художник и музыкант группы «Кино» Андрей Крисанов
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    Скончался художник и музыкант группы «Кино» Андрей Крисанов

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    Скончался художник и музыкант группы «Кино» Андрей Крисанов

    Москва, 7 августа. Ушел из жизни музыкант и художник Андрей Кирсанов. Ему было 52 года. О кончине сессионного участника группы «Кино» сообщил в социальной сети Facebook петербургский музыкант Алексей Вишня, также работавший над альбомами группы Виктора Цоя.

    «Я просил его об интервью этой зимой — он уже не хотел ни о чем говорить, — написал Вишня на своей странице. — Покойся с миром, Андрюх».

    Причины смерти Кирсанова не известны.

    В 1980-х годах Кирсанов был сессионным участником «Кино». Он изготавливал декорации для выступлений «Кино», а также оформил для группы обложку альбома «Группа крови» в 1988 году. Кроме того, художник снялся в ряде фильмов — «Тимур Новиков. Ноль объект», «Последний герой: Двадцать лет спустя», «Еловая субмарина: Виктор Цой. Дети минут», «Солнечные дни», «Последний герой», «Асса» и «Рок». 

    Напомним, ранее в Подмосковье скончался художник-мультипликатор Александр Шер, работавший над мультфильмом «Каникулы в Простоквашино»

    Автор: Тимур Румянцев
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