Daimler прекратил работу в Иране из-за санкций США

Штутгарт, 7 августа. Транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler о прекращении своей деятельности на территории Ирана из-за возобновления американских санкций в отношении Тегерана. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Напомним, 7 августа США восстановили действие санкций в отношении Ирана, которые ранее были приостановлены в результате достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В мае 2018 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерного соглашения с Ираном. Американские санкции затронут автомобильный сектор Ирана, а также торговлю золотом и другими металлами.

В концерне Daimler заявили о прекращении совместного проекта с Ираном по производству грузовых автомобилей Mercedes. Реализация данного проекта приостановлена на неопределенный срок. В концерне также добавили, что продолжат внимательно следить за политическими событиями и ситуацией вокруг ядерной сделки с Ираном.