В Минобороны РФ отметили высокий темп восстановления инфраструктуры в Сирии

Дамаск, 7 августа. Восстановление гражданской инфраструктуры, которая нужна для возвращения беженцев в Сирийскую Арабскую Республику, идет крайне высокими темпами. Об этом во вторник заявил начальник российского Центра приема, распределения и размещения беженцев в САР генерал-майор Алексей Цыганков.

Генерал-майор уточнил, что ключевой преградой для возвращения сирийских беженцев домой является отсутствие рабочих мест. В связи с этим сирийские власти считают важнейшей задачей восстановление гражданской инфраструктуры.

«Благодаря скоординированным усилиям процесс восстановления идет достаточно высокими темпами», — подчеркнул Цыганков.

Он также добавил, что состоялась рабочая встреча с главой министерства просвещения Сирии Хазваном Аль-Вазом, в ходе которой стороны обсудили шаги взаимодействия по восстановлению объектов образования.

Ранее сообщалось, что в провинции Дамаск запустили программу помощи вернувшимся беженцам.