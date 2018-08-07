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Новости Сирии
В Минобороны РФ отметили высокий темп восстановления инфраструктуры в Сирии
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    В Минобороны РФ отметили высокий темп восстановления инфраструктуры в Сирии

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    В Минобороны РФ отметили высокий темп восстановления инфраструктуры в Сирии

    Дамаск, 7 августа. Восстановление гражданской инфраструктуры, которая нужна для возвращения беженцев в Сирийскую Арабскую Республику, идет крайне высокими темпами. Об этом во вторник заявил начальник российского Центра приема, распределения и размещения беженцев в САР генерал-майор Алексей Цыганков.

    Генерал-майор уточнил, что ключевой преградой для возвращения сирийских беженцев домой является отсутствие рабочих мест. В связи с этим сирийские власти считают важнейшей задачей восстановление гражданской инфраструктуры.

    «Благодаря скоординированным усилиям процесс восстановления идет достаточно высокими темпами», — подчеркнул Цыганков.

    Он также добавил, что состоялась рабочая встреча с главой министерства просвещения Сирии Хазваном Аль-Вазом, в ходе которой стороны обсудили шаги взаимодействия по восстановлению объектов образования.

    Ранее сообщалось, что в провинции Дамаск запустили программу помощи вернувшимся беженцам.

    Автор: Дана Балан
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