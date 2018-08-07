Стала известна причина обморока американской студентки на форуме FISU в Красноярске

Красноярск, 7 августа. Глава делегации США Лори Томас прокомментировала падение в обморок американки во время открытия форума Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Красноярске.

По ее словам, девушка просто перегрелась на солнце и потеряла сознание от обезвоживания.

«В какой-то момент она просто перегрелась и потеряла сознание. Мы постоянно говорим студентам, чтобы они пили больше воды, но они не всегда слушаются. Поэтому причина всему — простое обезвоживание», — пояснила она Телеканалу 360.

Отметим, что первым, кто бросился на помощь потерявшей сознание девушки, стала вице-премьер России Ольга Голодец. Томас подчеркнула, что не знала о столь высоком положении женщины, которая пыталась помочь ее соотечественнице. При этом она отметила, что и организаторы, и медперсонал «сработали просто отлично».