МИД России отреагировал на восстановление санкций США против Ирана

Москва, 7 августа. Москва глубоко разочарована шагами США по восстановлению своих национальных санкций против Ирана. Об этом говорится в комментарии российского министерства иностранных дел, опубликованном на сайте ведомства.

Вашингтон во вторник, 7 августа, возобновил ограничения против Исламской Республики после того, как президент США Дональд Трамп в мае 2018 года объявил о выходе государства из международной ядерной сделки с Ираном по атому.

Как ранее писала «Газета.ru», Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана‍.

Как отметили в дипломатическом ведомстве, санкции направлены на срыв «реализации Совместного всеобъемлющего плана действий», из которого ранее США вышли в одностороннем порядке.

По данным МИД России, это свидетельствует о продолжении Вашингтоном практики нарушения резолюции СБ ООН 2231, а также «попрания норм международного права».

Министерство осудило любые односторонние ограничительные меры в обход решений Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. МИД также напомнил, что санкции затрагивают интересы третьих стран.