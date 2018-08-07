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МИД России отреагировал на восстановление санкций США против Ирана
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    МИД России отреагировал на восстановление санкций США против Ирана

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    МИД России отреагировал на восстановление санкций США против Ирана

    Москва, 7 августа. Москва глубоко разочарована шагами США по восстановлению своих национальных санкций против Ирана. Об этом говорится в комментарии российского министерства иностранных дел, опубликованном на сайте ведомства.

    Вашингтон во вторник, 7 августа, возобновил ограничения против Исламской Республики после того, как президент США Дональд Трамп в мае 2018 года объявил о выходе государства из международной ядерной сделки с Ираном по атому.

    Как ранее писала «Газета.ru», Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана‍. 

    Как отметили в дипломатическом ведомстве, санкции направлены на срыв «реализации Совместного всеобъемлющего плана действий», из которого ранее США вышли в одностороннем порядке.

    По данным МИД России, это свидетельствует о продолжении Вашингтоном практики нарушения резолюции СБ ООН 2231, а также «попрания норм международного права».

    Министерство осудило любые односторонние ограничительные меры в обход решений Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. МИД также напомнил, что санкции затрагивают интересы третьих стран.

    МИД России отреагировал на восстановление санкций США против Ирана

    Автор: Алия Садыкова
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