Cторонники Порошенко испугались отмены железнодорожного сообщения с Россией

Киев, 7 августа. Замглавы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко выступил с резкой критикой инициативы прекращения железнодорожного сообщения между Россией и Украиной.

Руководство фракции «Блок Петра Порошенко» испугалось последствий отмены поездов в РФ. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что данная инициатива усложнит жизнь сотням тысяч украинцев.

«Идею отменить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией считаю бредом. Это просто очень усложнит жизнь сотен тысяч украинцев, у которых по ту сторону границы родные и близкие», — об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Гончаренко отметил, что чиновники должны помнить, что железнодорожным сообщением пользуются украинские граждане, которые даже из-за запрета будут ездить в Россию, «проклиная тех, кто эту идею родил».

Напомним, что ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил закрыть железнодорожное сообщение с Россией. В Киеве его поддержали и потребовали прекратить автобусное сообщение между двумя странами.