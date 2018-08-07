Поп-певица Бьянка вышла замуж за Безрукова

Москва, 7 августа. Популярная поп-певица Бьянка вышла замуж за гитариста Романа Безрукова, который является ее саунд-продюсером.

Бьянка поделилась со своими подписчиками радостной новостью – она стала женой. Певица опубликовала фото со свадебной церемонии на своей странице в социальной сети Instagram, подписав «очень люблю своего мужа».

Пара расписалась в Одинцовском районе Московской области. Кроме того, молодожены решили отпраздновать такое событие в узком семейном кругу. Отмечается, что на торжестве было всего 17 человек.

очень люблю своего мужа????????❤️???? A post shared by Bianka ✌️ (@biankarnb) on Aug 7, 2018 at 12:56am PDT

Как сообщают «Дни.ру», о том, что актриса поменяет свое семейное положение, стало известно полгода назад. Бьянка опубликовала у себя в микроблоге фото руки с кольцом, написав загадочное «Да!».