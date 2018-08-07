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Поп-певица Бьянка вышла замуж за Безрукова
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    Поп-певица Бьянка вышла замуж за Безрукова

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    Поп-певица Бьянка вышла замуж за Безрукова

    Москва,  7 августа. Популярная поп-певица Бьянка вышла замуж за гитариста Романа Безрукова, который является ее саунд-продюсером.

    Бьянка поделилась со своими подписчиками радостной новостью – она стала женой. Певица опубликовала фото со свадебной церемонии на своей странице в социальной сети Instagram, подписав «очень люблю своего мужа».

    Пара расписалась в Одинцовском районе Московской области. Кроме того, молодожены решили отпраздновать такое событие в узком семейном кругу. Отмечается, что на торжестве было всего 17 человек.

     

    очень люблю своего мужа????????❤️????

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    Как сообщают «Дни.ру», о том, что актриса поменяет свое семейное положение, стало известно полгода назад. Бьянка опубликовала у себя в микроблоге фото руки с кольцом, написав загадочное «Да!».

    Автор: Дарья Смолина
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