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Мадуро пообещал представить доказательства причастности Колумбии к покушению
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    Мадуро пообещал представить доказательства причастности Колумбии к покушению

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    Мадуро пообещал представить доказательства причастности Колумбии к покушению

    Москва, 7 августа. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что «в ближайшие часы» представит «убедительные доказательства» причастности властей Колумбии к попытке покушения на него. Об этом Мадуро написал в Twitter.

    Венесуэльские власти продолжают расследование покушения на Николаса Мадуро. По его словам, доказательства были собраны в кратчайшие сроки и указывают на причастность к преступлению президента Колумбии Мануэля Сантоса.

    Мадуро также заявил, что знает, где проходило обучение исполнителя покушения. Он добавил, что причастные задержаны, ведется поиск организаторов. 

    4 августа глава Минсвязи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что во время парада к трибуне с сидящим Мадуро направились несколько дронов с взрывчаткой. Семеро силовиков получили ранения при взрыве, венесуэльский лидер не пострадал. Он обвинил оппозиционные силы в покушении и колумбийского президента Сантоса. В МИД Колумбии отвергли все обвинения Мадуро.

    Автор: Юлия Шелковенко
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