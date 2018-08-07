Россия и Таиланд активно налаживают инвестиционное сотрудничество

Бангкок, 7 августа. Россия и Таиланд предпринимают активные меры по налаживаю инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в высокотехнологичных отраслях, сообщил посол РФ в Таиланде Кирилл Барский.

Он напомнил, что в феврале 2018 года бизнес-миссия из России побывала с визитом в государстве в Юго-Восточной Азии. После этого 30 российских компаний начали рассматривать возможность капиталовложений и создания индустриальных и научно-технологических проектов в таиландской специальной экономической зоне «Восточный экономический коридор».

Более того, в рамках двусторонних отношений двух государств, сообщил глава российской дипмиссии, развернулась интенсивная работа по целому ряду направлений, в том числе в высокотехнологичных отраслях, передает РИА Новости. Стороны предпринимают шаги по сотрудничеству в сфере кибербезопасности, космической области и других сферах.

По его словам, налаживание сотрудничества двух стран выступает неотъемлемой частью процесса реализации большого потенциала двусторонних торгово-экономических связей РФ и Таиланда.

Ранее стало известно о новых шагах в вопросе развития двусторонних отношений России и Китая. РФ и КНР организуют Фонд регионального развития объемом 100 миллиардов юаней, что выведет сотрудничество Москвы и Пекина на новый уровень.