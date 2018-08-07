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Сравнивший женщин в бурках с «почтовыми ящиками» Джонсон оказался в центре скандала
Общество
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    Сравнивший женщин в бурках с «почтовыми ящиками» Джонсон оказался в центре скандала

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    Сравнивший женщин в бурках с «почтовыми ящиками» Джонсон оказался в центре скандала

    Лондон, 7 августа. В Британии разгорелся скандал в центре которого оказался бывший министр иностранных дел страны Борис Джонсон. Политик сравнил мусульманок в бурках с «почтовыми ящиками».

    Новое скандальное высказывание Джонсона окончательно закрепило за ним репутацию исламофоба. Как передает BBC News, бывший глава МИД Британии заявил, что мусульманкам следует запретить ношение бурки — традиционной одежды — в общественных местах, так как она выглядит «совершенно нелепой». Женщин в бурках он сравнил с грабителями банков и почтовыми ящиками.

    Заявление вызвало широкий общественный резонанс. Джонсона назвали «британским Дональдом Трампом» за резкие высказывания.

    Сравнивший женщин в бурках с «почтовыми ящиками» Джонсон оказался в центре скандала

    Напомним, что Джонсон не в первый раз критикует мусульманок в традиционных одеждах. Ранее в своей колонке для газеты The Telegraph, которую написал в связи с запретом ношения бурки на территории Дании, он применил подобные сравнения.

    Автор: Катерина Иванова
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