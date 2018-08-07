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Названа возможная причина смерти известного украинского актера Славинского
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    Названа возможная причина смерти известного украинского актера Славинского

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    Названа возможная причина смерти известного украинского актера Славинского

    Николаев, 7 августа. Народный артист Украины Игорь Славинский скончался в возрасте 65 лет. Об этом во вторник на своей странице в Facebook сообщил театральный критик Олег Вергелис.

    «Не стало Игоря Славинского… Печаль, отчаяние, горе...», — написал Вергелис.

    По данным украинских СМИ, актер болел в течение продолжительного времени, однако не прекращал театральную деятельность.

    Как рассказал критик, организм Славинского «не справился с нагрузками, давлением и жарой», передает телеканал «360».

    Славинский работал в киевском Театре на Подоле в течение 30 лет, в 2008 году он стал режиссером-постановщиком. Пять лет назад он возглавил киевский театр «Актер».

    Российским поклонникам Славинский известен по таким телевизионным сериалам, как «Личная жизнь следователя Савельева», «Иван Подушкин. Джентельмен Сыска», «Я тебя никому не отдам» и другим.

    Автор: Дана Балан
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