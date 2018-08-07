«Азовское море просто станет российским»: британский полковник рассказал, как Украина может потерять Одессу

Киев, 7 августа. Ситуация вокруг акватории Азовского моря накаляется. Если Украина не предпримет определенные меры, Азовское море может отойти под контроль россиян, заявил военный эксперт из Великобритании, полковник в отставке Глен Грант.

По его словам, Мариуполь становится «просто лишенным товарооборота». Бизнесмены могут отказаться от торговли и сменить сферу деятельности.

«Именно такова тактика (россиян — Прим. Ред.): фактически подавить там любые попытки торговли, превратить ту часть Азовского моря в русское. И, на самом деле, так действительно и будет, если Украина не начнет предпринимать хоть какие-то меры. Азовское море просто станет российским, а значит и пространство между Азовским морем и Крымом», — сказал Глен Грант в эфире канала Еспресо.TV.

Как отметил эксперт, следующим «объектом блокады и захвата» станет Одесса.

«Начнется игра, во время которой будут пытаться перекрыть доступ к Одессе… Очевидно, что это будет следующий шаг россиян», — сказал Грант.

При этом он отметил, что Украине необходимо просить США предоставить корабли в собственное распоряжение. Однако Киев, по его словам, не пошел по следам Великобритании в начале Второй мировой войны.

«Черчилль просто умолял Америку про военные корабли. То есть он уехал в Америку и умолял о военных кораблях. Но я не вижу никого, кто молил бы о военных кораблях в данный момент здесь, в Украине», — сказал он.

Ситуация вокруг акватории Азовского моря стала накаляться после инцидента с сейнером «Норд». 25 марта Украина арестовала российское рыболовное судно, занимавшееся промыслом в Азовском море. Все члены экипажа имеют российские паспорта, а сам корабль приписан к крымскому порту. Вооруженные пограничники задержали экипаж, несмотря на то, что судно следовало вне украинских государственных вод, имело все необходимые документы, а экипаж «Норда» не нарушал в течение промыслового периода правил рыболовства. Капитана судна обвиняют в нарушении порядка въезда в Крым, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Уехать с Украины удалось только двум членам экипажа через Минск, остальных сняли с рейса.

После инцидента с судном «Норд» Россия ужесточила порядок прохождения Керченского пролива. Решение было вызвано необходимостью обеспечить безопасность судоходства в районе Крымского моста.

Крым вошел в состав России в 2014 года по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ. Однако Киев и ряд западных государств результатов народного волеизъявления не признает.