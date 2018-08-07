Надо различать хамство и ошибку: эксперт объяснил идею смягчения наказания за выезд на встречку

Москва, 7 августа. В Госдуму внесены поправки к КоАП, смягчающие ответственность за выезд на полосу встречного движения. В случае принятия законопроекта, водителям за подобное нарушение будет грозить лишь штраф, а не лишение прав, как бывает сегодня.

Смягчение наказания за выезд на встречку возможно только в том случае, если будет усовершенствована наша судебная система. Но пока что в ней работают неквалифицированные судьи, уверен председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что не считает скандальным предложение депутатов ЛДПР Игоря Лебедева, Ярослава Нилова, Андрея Свинцова и Бориса Пайкина.

«Если бы у нас были нормальные судьи, я бы сказал так — ничего менять не надо и предложение это поддерживать не стоит, — признался Похмелкин. — Потому что сейчас у нас за первый выезд на встречку — либо штраф до 5 тысяч рублей, либо лишение прав».

Но, как отмечает эксперт, все-таки нарушение нарушению — рознь. Есть откровенно хамские, наглые выезды, которые требуют самого строгого наказания для нарушителя. А есть — интуитивные, связанные с тем, что водитель не увидел знака или не различил разметку. Эксперт призвал различать хамство и ошибку.

«Нередко и сотрудники ГИБДД трактуют (это нарушение Правил дорожного движения. — Прим. ФАН) не очень правильно, когда, скажем, выехал в разрешенном месте, а вернулся в запрещенном, — приводит пример кандидат юридических наук. — Они считают, что это правонарушение. На мой взгляд, здесь нет состава. Поэтому, если бы судьи могли во всех этих нюансах разбираться, я бы сказал — давайте отдадим им на рассмотрение, они разберутся и кого надо накажут сроком (лишения водительских прав. — Прим. ФАН), а какого-то — помягче».

Однако судьи у нас неквалифицированные и во все эти нюансы не вникают, посетовал Похмелкин. Зачастую они занимают позицию сотрудников ГИБДД, так что произвол здесь довольно большой, уверен собеседник ФАН.

«Я бы, скорее, это предложение депутатов поддержал, хотя никогда симпатиями в адрес ЛДПР не отличался. Но в данном случае скажу, что при первом нарушении, если до этого водитель не попадался и нет отягчающих обстоятельств, вполне можно ограничиться штрафом», — полагает автоэксперт.

В любом случае, нужно совершенствовать судебную практику и индивидуализировать наказание в зависимости от обстоятельств и личности правонарушителя, считает Виктор Похмелкин.

Ранее граждане России высказали свое мнение по этому законопроекту.