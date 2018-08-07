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Известный экстрасенс раскрыл истинную причину развода Петросяна и Степаненко
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    Известный экстрасенс раскрыл истинную причину развода Петросяна и Степаненко

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    Известный экстрасенс раскрыл истинную причину развода Петросяна и Степаненко

    Москва, 7 августа. Таролог, ясновидящая, экстрасенс и психолог Марианна Абравитова назвала вероятную причину развода юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. 

    По ее словам, на протяжении последних несколько лет Евгений Ваганович черпает женскую энергию на стороне. Его супруга все прекрасно понимала и не считала нужным «выносить сор из избы», отметила ведунья.

    Абравитова указала на то, что долгие годы Степаненко переваривала проблему в себе и не сразу приняла образ жизни мужа и его отношение к семье. Однако, Елене Григорьевне изначально стоило учесть, что Петросян – мужчина армянских кровей. 

    Таролог считает, что последние несколько лет звездные супруги ругались и скандалили, как в бразильских сериалах. При этом между артистами была договоренность, что внешне они сохраняют идеальные отношения и выглядят, как прекрасная и дружная семья.

    Все могло бы продолжаться так, как и продолжалось, но внезапно на поверхность вылезла история с новой возлюбленной Евгения Вагатовича, в связи с чем Степаненко сорвалась. Психолог отметила, что психика Степаненко сейчас полностью расшатана из-за поведения Петросяна. Юмористка также очень сильно похудела на нервной почве, передает издание «Утро.ру».

    Напомним, Степаненко обратилась в Хамовнический суд Москвы с просьбой о расторжении брака с Петросяном, с которым прожила более трех десятков лет. 

    Автор: Тимур Румянцев
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