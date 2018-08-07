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«Он очень мучился»: режиссер «Простоквашино» рассказала, почему Аркадий Шер в последние годы не мог рисовать
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    «Он очень мучился»: режиссер «Простоквашино» рассказала, почему Аркадий Шер в последние годы не мог рисовать

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    Он очень мучился: режиссер «Простоквашино» рассказала о тяжелой болезни мультипликатора Аркадия Шера

    В Подмосковье скончался известный советский и российский художник-мультипликатор Аркадий Шер, который больше всего известен как художник-постановщик знаменитых мультфильмов «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино» по книге Эдуарда Успенского. Аркадию Шеру было 84 года.

    Шер работал на студии Союзмультфильм с 1959 года. Как художник-мультипликатор и художник-постановщик он создал десятки мультфильмов, среди которых, помимо эпопеи про Простоквашино, альманах «Веселая карусель», фильмы «В стране невыученных уроков», «Приключения Васи Куролесова», «Кентервильское привидение», «Мы с Шерлоком Холмсом», «Кот в сапогах» и другие мультипликационные шедевры.

    В последнее время Аркадий Соломонович тяжело болел, рассказала Федеральному агентству новостей режиссер-мультипликатор Елена Баринова, участвовавшая в создании продолжения мультфильма про «Простоквашино».

    «Ой, Аркаша, беда какая!» — воскликнула Баринова, узнав о смерти Шера от корреспондента ФАН.

    По словам Елены Бариновой, она познакомилась и близко общалась с Шером в 2007 году, когда на базе Союзмультфильма была предпринята попытка выпустить продолжение любимого мультфильма.

    «Шер в последнее время сильно болел, — рассказала Баринова. — Он очень мучился, у него было страшное воспаление суставов — художник, который не мог рисовать, наверно где-то последние лет восемь».

    По воспоминаниям Аркадий Шер был очень талантливым и очень обаятельным человеком

    По воспоминаниям Бариновой, Шер был очень талантливым и очень обаятельным человеком.

    «Замечательный, очень добрый и милый человек, такой очень мультипликатор — настоящий-настоящий, он даже по мультипликационному выглядел. Очень печальная новость… Но мы уходим… Мы, старички, оставляем молодым этот мультипликационный мир…», — сказала она.

    Рассказала Елена Баринова и о том, как новое поколение мультипликаторов учится на советском мультипликационном наследии, в том числе на работах Шера. Баринова — руководитель детской студии «Школа анимационного искусства» и куратор факультета художников-аниматоров колледжа при ВГИКе.

    «У меня, например, в моей студии прекрасные ученики, которые продолжают учатся на этих фильмах. В этом году у меня прекрасный выпуск, очень такие наши-наши-наши ребята, очень культурные, очень какие-то советские в лучшем смысле этого слова», — отметила Елена Баринова.

    О времени и месте прощания с Аркадием Шером Федеральное агентство новостей сообщит позднее.

    Автор: Ирина Петрова
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