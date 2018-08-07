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Опекун до смерти избил девочку в Татарстане
Происшествия
Опекун до смерти избил девочку в Татарстане
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    Опекун до смерти избил девочку в Татарстане

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    Опекун до смерти избил девочку в Татарстане

    Казань, 7 августа. Житель деревни Горка Алексеевского района Татарстана до смерти избил 9-летнего ребенка. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

    Инцидент произошел 4 августа. 39-летний опекун нанес ребенку удары ногами. Через некоторое время девочка скончалась. Судмедэксперты установили, что смерть ребенка наступила от черепно-мозговой травмы. Кроме того, на теле девочки найдены следы термических ожогов.

    Как выяснили следователи, она воспитывалась в приемной семье с пятью детьми. Родители регулярно унижали и избивали детей. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Ведется следствие, устанавливаются все свидетели происшествия.

    Автор: Денис Коробейников
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