Опекун до смерти избил девочку в Татарстане

Казань, 7 августа. Житель деревни Горка Алексеевского района Татарстана до смерти избил 9-летнего ребенка. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел 4 августа. 39-летний опекун нанес ребенку удары ногами. Через некоторое время девочка скончалась. Судмедэксперты установили, что смерть ребенка наступила от черепно-мозговой травмы. Кроме того, на теле девочки найдены следы термических ожогов.

Как выяснили следователи, она воспитывалась в приемной семье с пятью детьми. Родители регулярно унижали и избивали детей. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Ведется следствие, устанавливаются все свидетели происшествия.