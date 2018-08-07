Сирия: власти Ингушетии доставят 18 тонн продуктов в Алеппо в канун Курбан-байрама

Москва, 7 августа. Власти Ингушетии доставят в Сирию 18 тонн гуманитарного груза по случаю приближения мусульманского праздника Курбан-байрам, сообщили в пресс-службе главы региона.

Советник-помощник главы региона Луай Юсеф сообщил, что гуманитарная акция пройдет 17 августа в Алеппо, жители которого особо нуждаются в помощи.

«Будем раздавать продуктовые наборы в количестве 18 тонн для тысячи семей, пострадавших от военных действий», — рассказал Юсеф.

По его словам, гуманитарная акция под название «Городу Алеппо от народа Ингушетии» состоится в большом спортивном зале «Аль Асад». После акции для жителей пройдет концерт, в котором примут участие местные артисты.

Глава региона Юнус-Бек Евкуров отметил, что это будет восьмая гуманитарная акция, которую Ингушетия организовывает для сирийцев.