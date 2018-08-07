Немецкая полиция частично эвакуировала аэропорт Франкфурта

Франкфурт-на-Майне, 7 августа. Аэропорт немецкого города Франкфурт-на-Майне частично эвакуирован из-за спецоперации полиции. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Германии.

По данным ведомства, в зоне А терминала №1 аэропорта Франкфурт-на-Майне проходит специальная операция полиции​​​. В рамках спецоперации временно прекращена посадка самолетов, а также эвакуированы второй и третий этаж воздушной гавани.

По данным немецкой газеты Bild, причиной спецоперации послужило «исчезновение» взрослого мужчины и ребенка в одном из терминалов аэропорта. Они миновали посты охраны, после чего «исчезли».

В пресс-службе аэропорта Франкфурта-на-Майне сообщили, что данный инцидент может повлиять на расписание рейсов.