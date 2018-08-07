Забанили за Бродского: эксперт прокомментировал идею Mail.ru амнистрировать осужденных за репосты

Москва, 7 августа. Предложение Mail.ru Group смягчить наказание за репосты экстремистских материалов в соцсетях поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он отметил, что в некоторых случаях наказание за подобные действия несоразмерно проступку. Кроме того, подобные дела могут сломать жизнь молодым людям, которые «по глупости или незнанию» сохранили себе на страницу запрещенную картинку.

С другой стороны, разовые амнистии, как предлагает Mail.ru, проблему не решат. Необходимо изменить законодательство так, чтобы избегать подобных инцидентов.

Аналогичной точки зрения придерживается и первый зампредседателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Он полагает, что российским законодателям следует изменить трактовки экстремизма, чтобы под эту статью не попадали за лайки и репосты. Однако в то же время нужно учитывать, что меры, предлагаемые Mail.ru Group, не всегда работают, как задумано. Компания считает необходимым нанять штат модераторов, которые будут фильтровать соцсети и отсеивать экстремистские или оскорбляющие материалы. Но подобный метод, который используется сегодня в Facebook, приносит неоднозначные результаты.

«Есть пример знакомого политолога из Израиля, которого на месяц забанили в Facebook за видеоролик, где Бродский читает свое стихотворение «Прощевайте, хохлы!». И вот администрация соцсети банит за «оскорбительное» слово. На Западе модерация жесточайшая», — рассказал Малькевич изданию «ПолитЭксперт».

Напомним, что ранее руководство Mail.ru предложило провести амнистию осужденных за лайки и репосты экстремистских материалах россиян, а также ввести модерацию постов в социальных сетях.