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В Испании из-за крупных пожаров эвакуировали 2,5 тысячи человек
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    В Испании из-за крупных пожаров эвакуировали 2,5 тысячи человек

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    В Испании из-за крупных пожаров эвакуировали 2,5 тысячи человек

    Мадрид, 7 августа. Около 2,5 тысячи жителей эвакуированы в испанской провинции Валенсия, где бушуют сильные пожары. Об этом сообщили в Центре по чрезвычайным ситуациям женералитета Валенсии.

    В данном регионе зафиксирован самый крупный в Испании очаг возгорания. В результате пожара сгорело более тысячи гектаров леса. Среди эвакуированных людей — пожилые постояльцы социально-оздоровительного центра.

    Власти провинции привлекли к тушению природного бедствия 21 единицу авиатехники, среди которой самолеты-амфибии и вертолеты.

    Отмечается, что пламя стремительно перебросилось на территорию соседней Португалии. Порывы ветра распространяют огонь, в результате чего с пятницы, 3 августа, в португальском регионе Алгарви на юге страны сгорело свыше 16,5 гектаров леса.

    Напомним, огонь бушует и в штате Калифорния в США. Площадь лесного пожара, разгоревшегося на севере американского штата, превысила 1148 квадратных километров. Стихийное бедствие названо крупнейшим в истории региона, оно превысило ущерб от прошлогоднего пожара «Томас», который охватил территорию свыше 1140 квадратных километров.

    Автор: Екатерина Кухарева
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