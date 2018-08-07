Минобороны РФ получит пять ракет-носителей «Ангара» — Шойгу

Москва, 7 августа. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Центр имени Хруничева в рамках госконтракта с оборонным ведомством изготавливает три ракеты-носителя «Ангара» тяжелого класса и две — легкого класса.

Серийное производство новых ракет начнется к 2023-2024 году. По словам Сергея Шойгу, Минобороны РФ получит пять ракет-носителей. Отмечается, что Центр Хруничева выполняет заказ оборонного ведомства и Роскосмоса.

По военной и гражданской программам планировалось по 10 пусков ракеты «Ангара», пишет РИА Новости. Пуски будут проводиться на космодромах Плесецк и Восточный.

Ракеты-носители типа «Ангара» считаются экологически чистыми, поскольку их двигатели работают на керосине и кислороде. Максимальная грузоподъемность ракет достигает 37 тонн.