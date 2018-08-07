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Минобороны РФ получит пять ракет-носителей «Ангара» — Шойгу
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    Минобороны РФ получит пять ракет-носителей «Ангара» — Шойгу

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    Минобороны РФ получит пять ракет-носителей «Ангара» — Шойгу

    Москва, 7 августа. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Центр имени Хруничева в рамках госконтракта с оборонным ведомством изготавливает три ракеты-носителя «Ангара» тяжелого класса и две — легкого класса.

    Серийное производство новых ракет начнется к 2023-2024 году. По словам Сергея Шойгу, Минобороны РФ получит пять ракет-носителей. Отмечается, что Центр Хруничева выполняет заказ оборонного ведомства и Роскосмоса.

    По военной и гражданской программам планировалось по 10 пусков ракеты «Ангара», пишет РИА Новости. Пуски будут проводиться на космодромах Плесецк и Восточный. 

    Ракеты-носители типа «Ангара» считаются экологически чистыми, поскольку их двигатели работают на керосине и кислороде. Максимальная грузоподъемность ракет достигает 37 тонн.

    Автор: Юлия Шелковенко
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