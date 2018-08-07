Полиция Астрахани объяснила задержание убиравшей за лошадью девушки

Астрахань, 7 августа. В полиции Астрахани прокомментировали задержание наездницы, которая убирала за лошадью в городе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Ранее в Сети появилось видео, на котором полицейские в грубой форме задерживают девушку-подростка. Согласно кадрам, мужчины тащат девушку за шею. Происходящее на камеру снимает местная жительница, которая передвигается на лошади. По ее словам, наездницу решили задержать, когда она убирала навоз за животным.

В полиции Астрахани пояснили, что инцидент произошел на улице Максима Горького. Экипаж патрульно-постовой службы задержал девушку, которая занималась незаконной перевозкой детей на лошади на набережной Волги. По данным правоохранительных органов, девушка проигнорировала требования полиции. Она также оказала сопротивление и оторвала погоны и пуговицы с одежды одного из сотрудников.

Отмечается, что 16-летнюю жительницу Астрахани доставили в городское управление МВД, куда вызвали и ее родителей.

Как ранее писала «Газета.ru», под Астраханью водитель сломал нос сотруднику ГИБДД и получил три года колонии.